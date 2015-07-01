У Криму з 1 липня знову підвищилися тарифи на комуналку

Зокрема, підвищення стосується газопостачання, енергозабезпечення та водопостачання, повідомляє «Крим.Реалії».

Згідно з раніше опублікованою інформацією Держкомітету з цін і тарифів російського уряду Криму, з липня ціни на воду та електрику зростають на 15%, на газ – на 10%.

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Так, роздрібна ціна на газ для населення, за умови споживання менше 6000 куб. м газу на рік, з липня 2015 року становитимуть 3225 рублів за тисячу куб. м газу. Кінцева ціна на газ для населення з річним споживанням понад 6000 куб. м газу на рік з 1 липня залишиться на рівні, встановленому раніше і складе 8267 рублів за тисячу куб. м газу.

Раніше повідомлялося, що з 1 січня 2015 року в цілому, ціна на всі комунальні послуги в Криму зросла на 8-17%.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 1 липня, котирування гривні щодо російського рубля – на рівні 0,377/0,378 грн/рубль.