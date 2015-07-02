У Держкіно почали розглядати скаргу щодо скандального російського серіалу

Як передає кореспондент УНІАН, засідання проходить у закритому режимі.

У свою чергу Ткаченко у коментарі журналістам повідомив, що до початку засідання він приніс на розгляд експертної комісії власну експертизу серіалу на прикладі однієї з серій.

"Ми на засідання експертної комісії принесли власну домашню експертизу, яку може зробити кожен охочий. Ми знайшли копію серіалу "Фактологічна експертна служба" (ФЕС), який був представлений ТРК "Украина" експертної комісії, і порівняли його з однієї з серій серіалу "Слєд", яку легко знайти в Інтернеті. Це серія №982 російського серіалу виробництва 2013 року. Там не те що назва, а фактично всі ті самі актори. Єдині відмінності – "заблюрена" міліцейська форма російських поліцейських, замість рублів вмонтована гривня, замість російських номерів - українські. Фактично - це ідентичний твір до російського серіалу з абсолютно технічними відмінностями. Виробник, який значиться на початку цього серіалу - це якась українська анімаційна студія, яка зробила серіал, який тепер представлений як український твір", - розповів Ткаченко.

Він зазначив, якщо таким чином українські телеканали будуть маніпулювати та підміняти поняття, то власний український продукт на телеканалах глядачі побачать ще не скоро.

"Ми категорично проти такої маніпуляції, фальсифікації і підміни понять, коли легким рухом замість російського серіалу буде демонструватися нібито український... Не потрібно видавати російський серіал за український. Якщо таким чином телеканали будуть виробляти українські серіали, за рахунок заміни в кадрі карбованців на гривні, то ми так далеко підемо з виробництвом українських серіалів", - зазначив гендиректор "1+1 медіа".

Як повідомляв УНІАН, 24 червня генеральний директор "1+1 медіа" Олександр Ткаченко повідомив, що Держкіно видало прокатне посвідчення російському серіалу, який раніше називався "Слєд" і йшов на ТРК "Україна". "Тепер цей серіал називається "Фактологічна експертна служба: міжнародний відділ кримінальних розслідувань". Раніше він називався "Федеральна служба", - сказав він.

Гендиректор підкреслив, що на дії Держкіно буде подаватися офіційна скарга і не виключив можливості судового розгляду питання.

Пізніше голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко повідомив, що стосовно скандального серіалу "ФЕС" ("Слєд") буде проводитися мистецтвознавча експертиза - для того, щоб визначити, чи є цей серіал абсолютно новим твором, або це просто перероблене твір, який не можна вважати самостійним твором.

Довідка УНІАН. 5 лютого 2015 року Верховна Рада прийняла закон про внесення змін у деякі закони щодо захисту інформаційного телерадіопростору України. Законом забороняється розповсюдження і публічна демонстрація фільмів, вироблених фізичними та юридичними особами РФ, а також фільмів, що пропагують (включаючи подачу позитивної інформації) діяльність правоохоронних органів, збройних сил, інших військових або силових формувань РФ або окремих представників, і фільмів, сюжет яких прямо чи опосередковано пов'язаний з діяльністю зазначених органів чи формувань.