Голова Нацради проти трактування російського серіалу "Слєд" на український лад

Про це він заявив в коментарі УНІАН.

Він зазначив, що з точки зору закону, прокатне посвідчення телесеріалу «ФЕС» («Слєд»), для показу на одному з українських телеканалів, яке видало Держкіно, було «за формальними ознаками, видано вірно».

«Але, за формальними ознаками, у нас і немає війни, на території України. Тому потрібно було враховувати не лише букву закону, а й дух закону. Закон не є досконалим, бо ми пам’ятаємо як він приймався – в залі, з голосу додавались якісь речі. По духу, він правильний, бо нам потрібно відходити від виробництва держави-агресора і потрібно своє випускати. Цей закон є своєрідним примусом до вироблення власної продукції», - сказав він і додав, що для того, аби не було подібних ситуацій, потрібно внести певні зміни до законодавства.

Артеменко також зауважив, що після прийняття закону про заборону російських фільмів та серіалів, які пропагують силові структури країни-агресора, вітчизняні телеканали почали приділяти більше уваги створенню власних серіалів, шукати нові ринки збуту серіалів, якщо вони вже вироблені, проводити перемовини щодо закупівлі серіалів в інших країн.

«І в цій ситуації десь береться серіал «Слєд», який має довгу історію створення, прокату, який в очах українських глядачів сприймається як суто російський серіал, до якого є претензії, зауваження від глядачів. Цей серіал має історію, що він російський, пропагандистський для багатьох людей. І, замість того, щоб створювати нове, телеканал бере і створює, так звану, локальну версію, яку вони як кажуть, переробили. Водночас, по факту, він не перероблений. Це як напівпорожній стакан і напівповний. На мою думку, це не перероблений серіал, а відтюнінгований на український лад. Десь змінені плани, десь якісь герої, але по суті, він залишився як російський «Слєд» в українській інтерпретації. Я противник такого, бо якщо будуть отакі інтерпретації, то завтра всі канали таке робитимуть, бо це легше. Таким чином, ми ніколи не вийдемо на розквіт українського кіно. У нас знову залишаться без роботи українські актори, українські режисери і будуть на обслуговуванні, а я хочу не якусь збірку, а повноцінне виробництво», - наголосив голова Нацради.

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Він також висловив думку, що після скарг, які надійшли стосовно ситуації навколо скандального російського серіалу, експертна комісія має переглянути це питання і врахувати «не лише букву, а й дух закону».

Як повідомляв УНІАН, 24 червня генеральний директор «1+1 медіа» Олександр Ткаченко повідомив, що Держкіно видало прокатне посвідчення російському серіалу, який раніше називався «Слєд» і йшов на ТРК «Україна». «Тепер цей серіал називається «Фактологічна експертна служба: міжнародний відділ кримінальних розслідувань». Раніше він називався «Федеральна служба», - сказав він.

За словами Ткаченка, в серіалі «ті самі актори, які були в російському серіалі «Слєд», відзняті в міжнародних костюмах, є якісь номери (автомобільні - УНІАН) не російських, а якихось інших країн».

Він підкреслив, що якщо Держкіно і далі видаватиме посвідчення на подібні серіали, то всі розмови про відродження українського кінематографу, в першу чергу, серіалів, можуть бути поховані.

На його думку, через подібні рішення весь цей процес може бути призупинено. «Тому що набагато вигідніше взяти старе російське, трішки перезняти дві сценки і будуть платити ті самі кошти, але не в український бюджет, не українським акторам і виробникам, а в російський бюджет. І ці десятки, сотні, мільйони доларів підуть знову в Росію», - сказав Ткаченко.

Він додав, що серіали, які показують російських силовиків, таким кроком Держкіно можуть продовжити життя в Україні.

Гендиректор наголосив, що на дії Держкіно подаватиметься офіційна скаргу і не виключив можливості судового розгляду питання.

У свою чергу, 25 червня в коментарі УНІАН, голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко повідомив, що стосовно скандального серіалу «ФЕС» («Слєд») буде проводитися мистецтвознавча експертиза - для того, щоб визначити, чи є цей серіал абсолютно новим твором.