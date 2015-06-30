Цього четверга у Держкіно планують розглянути скаргу щодо скандального російського серіалу

Про це сьогодні після засідання круглого столу на тему «Український серіал vs російський: перспективи створення свого контенту і відмова від телепродукту РФ» повідомив заступник голови Державного агентства України з питань кіно Андрій Ящишин.

Він зазначив, що початок засідання заплановано на 10.00.

У свою чергу, під час засідання круглого столу, Олександр Ткаченко зазначив, що замість того, аби дати чітку відповідь на запити сьогодення і стимулювати виробництво українських телесеріалів, Деркжкіно видало ліцензію російському серіалу під виглядом українського продукту.

«Держкіно своїм рішенням відкриває широкі двері і каже - давайте замість українських серіалів, продовжувати імпортувати російські серіали, але загортати їх в обгортку українських телесеріалів. Тому що рішення, яке було прийнято з приводу «Слєд», і це не лише питання цього серіалу, бо воно могло виникнути з приводу будь-якого серіалу, але воно є найбільш показовим, бо вся індустрія дивилась, яке рішення з приводу цього серіалу, буде приймати Держкіно. А Держкіно, прийняло відповідне рішення абсолютно за формальними ознаками», - сказав Ткаченко.

У свою чергу, голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко сказав: «За формальними ознаками щодо серіалу «Слєд», Держкіно прийняло правильне рішення, бо начебто перероблено все, щось зникло, додались інші актори. Я розмовляв з представниками Держкіно і говорив, що по букві закону – вони вчинили вірно, але по духу закону – ні. У четвер буде засідання Держкіно, на якому розглядатимуть скаргу Ткаченка на фільм «Слєд». Треба переглядати це рішення, радитись з експертами, щоб було саме по духу закону, бо по формальним ознакам, у нас немає і війни з РФ». За словами Артеменка, варто також внести зміни до законодавства, бо подібні ситуації не стимулюватимуть компанії до виробництва власної продукції.

За словами Ткаченка, всі українські телеканали і продюсери останні кілька місяців, готувались до моменту переходу в нову реальність. «Всі фактично запустили виробництво власних серіалів, намагались знайти економічні підстави і продюсери українські працюють над цими проектами. Канали заявили про велику кількість години українських телесеріалів, але зараз всі зависли, бо сам факт того, що через українське законодавство не тільки муха може проскочити, а цілий легіон російських серіалів, змушує телеканали, в першу чергу дивитись на те, яке рішення вони прийматимуть завтра. Тому замість розмов про підтримку українських телесеріалів, Держкіно потрібно було прийняти одне просте рішення – зробити так, щоб українські телесеріали з’явились на екранах і всі важелі для цього у Держкіно на руках існують», - сказав він.

За словами Ткаченка, якщо індустрія виробництва власних фільмів та серіалів в Україні запрацює, то зупинити її буде неможливо.

«Український глядач надаватиме перевагу вітчизняним героям. Якщо сьогодні це пропустити і дати можливість імпортувати російські серіали під виглядом українських, всього цього не станеться. Індустрія не запрацює», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня генеральний директор «1+1 медіа» Олександр Ткаченко повідомив, що Держкіно видало прокатне посвідчення російському серіалу, який раніше називався «Слєд» і йшов на ТРК «Україна». «Тепер цей серіал називається «Фактологічна експертна служба: міжнародний відділ кримінальних розслідувань». Раніше він називався «Федеральна служба», - сказав він.

За словами Ткаченка, в серіалі «ті самі актори, які були в російському серіалі «Слєд», відзняті в міжнародних костюмах, є якісь номери (автомобільні - УНІАН) не російських, а якихось інших країн».

Він підкреслив, що якщо Держкіно і далі видаватиме посвідчення на подібні серіали, то всі розмови про відродження українського кінематографу, в першу чергу, серіалів, можуть бути поховані.

На його думку, через подібні рішення весь цей процес може бути призупинено. «Тому що набагато вигідніше взяти старе російське, трішки перезняти дві сценки і будуть платити ті самі кошти, але не в український бюджет, не українським акторам і виробникам, а в російський бюджет. І ці десятки, сотні, мільйони доларів підуть знову в Росію», - сказав Ткаченко.

Він додав, що серіали, які показують російських силовиків, таким кроком Держкіно можуть продовжити життя в Україні.

Гендиректор наголосив, що на дії Держкіно подаватиметься офіційна скаргу і не виключив можливості судового розгляду питання.

У той же час, у коментарі УНІАН голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко повідомив, що стосовно скандального серіалу «ФЕС» («Слєд») буде проводитися мистецтвознавча експертиза - для того, щоб визначити, чи є цей серіал абсолютно новим твором, чи це просто перероблений твір, який не можна вважати самостійним твором.

Довідка УНІАН. 5 лютого 2015 року Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законів щодо захисту інформаційного телерадіопростору України. Законом забороняється розповсюдження і публічне демонстрування фільмів, вироблених фізичними та юридичними особами РФ, а також фільмів, що пропагують (включаючи подання позитивної інформації) діяльність правоохоронних органів, збройних сил, інших військових чи силових формувань РФ або окремих представників, та фільмів, сюжет яких прямо чи опосередковано пов'язаний із діяльністю зазначених органів чи формувань.