В Одесі за отримання хабара затримали двох міліціонерів (відео)

Про це повідомляє ГУМВС України в Одеській області.

Правоохоронці кримінальної міліції у справах дітей Суворовського РВ ОМУ ГУМВС співпрацювали із підозрюваним у злочині чоловіком, який перебував у розшуку, і вимагали від нього хабар. Зі слів новопризначеного начальника управління внутрішньої безпеки Костянтина Мчедлішвілі, хабарники були затримані під час отримання грошей.

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Намагаючись зникнути з місця події, вони здійснили наїзд на працівника УВБ. Після цього для їхнього затримання були здійснені попереджувальні постріли в гору та блоковано їхній автомобіль.

"В результаті застосування табельної вогнепальної зброї постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Після огляду автомобіля у затриманих вилучили $2 тис. Крім того, у салоні та багажнику машини виявили "дві цигарки з речовиною зеленого кольору рослинного походження та пакунок з аналогічною речовиною".