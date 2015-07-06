Потерпілі та свідки у справі роти "Торнадо" дали свідчення (відео)

Про це йдеться у відеозверненні головного військового прокурора України Анатолія Матіоса, опублікованому прес-службою Генеральної прокуратури на відеохостингу Youtube.

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"За місяць роботи фактично зібрана доказова база, яка дає підстави беззаперечно підозрювати командира роти Руслана Онищенка, а також значну кількість його підлеглих, які організувалися навколо нього як кримінальний елемент у погонах працівників міліції... Було прийнято рішення про розслідування цієї справи", - наголосив Матіос.

Матіос повідомив, що рота "Торнадо" з'явилася після того, як було розформовано батальйон "Шахтарськ". За словами головного військового прокурора, міністр внутрішніх справ заявив, що цей батальйон розформовано за вчинення мародерства і злочинів.

Як повідомляв УНІАН, раніше адвокат бійців роти "Торнадо", член ради правозахисної групи "Січ" Віталій Погосян заявив, що бійців "Торнадо" не звинувачують у скоєнні жодного військового злочину.

17 червня суд заарештував вісьмох бійців роти "Торнадо" за підозрою у скоєнні низки тяжких злочинів. За даними Генеральної прокуратури, досудовим розслідуванням встановлено, що командир роти у період з січня до середини березня 2015 року створив злочинну організацію з числа підлеглих. Учасники злочинної групи утримували в підвалі місцевих жителів і катували їх.

Того ж дня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ про розформування роти патрульної служби міліції особливого призначення "Торнадо".

Слідчі і прокуратура провели обшук на базі розформованої роти "Торнадо" у Привільному Луганської області.

Адвокат Погосян заявив, що його підзахисних піддають тортурам на допитах.