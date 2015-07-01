Бійців "Торнадо" не звинувачують у скоєнні жодного військового злочину – адвокат

Бійців роти патрульної служби МВС «Торнадо» не звинувачують у скоєнні жодного військового злочину.

Про це адвокат бійців роти «Торнадо», член ради правозахисної групи «Січ» Віталій Погосян заявив на прес-конференції УНІАН.

«Жодного військового злочину їм не інкримінується, тому для мене загадка, чому цією справою займається військова прокуратура», - заявив він.

Адвокат, голова ради правозахисної групи «Січ» Оксана Томчук також зазначила, що «не відомо, чому військова прокуратура веде цей злочин, оскільки батальйон «Торнадо» не належить до системи Збройних сил України».

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«Ми направили відповідні заяви на оскарження рішень про обрання запобіжного заходу (бійцям «Торнадо»), тому що так само як я не бачу обгрунтованих підозр, я не бачу відповідних передумов для тримання їх під вартою, виходячи з того, що ніхто не намагався переховуватися», - додала Томчук.

Правозахисник вважає звинувачення на адресу бійців «Торнадо» безпідставними, а кримінальні переслідування бійців пов’язує зі спробою дискредитації добровольчого руху в Україні.

«З тих матеріалів, які нам надані для ознайомлення, ми бачимо, що в частині принаймні сексуальних злочинів, які нібито вчинили бійці «Торнадо», – це просто фізіологічно було неможливо. Це просто безпідставні звинувачення, які не мають під собою жодних підтверджень і, на нашу думку, єдина підстава для цих звинувачень та для даних кримінальних переслідувань - це загальна ситуація по добровольчим батальйонам, і це є повне намагання дискредитації добровольчого руху та знищення цього прошарку населення», – вважає вона.

«Ми не бачимо зараз жодних доказів, які б підтверджували наявність обгрунтованих підозр з жодних приводів щодо бійців «Торнадо», - наголосила Томчук.

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Як повідомляв УНІАН, 17 червня суд заарештував вісьмох бійців роти "Торнадо" за підозрою у скоєнні низки тяжких злочинів. За даними Генеральної прокуратури, досудовим розслідуванням встановлено, що командир роти у період з січня до середини березня 2015 року створив злочинну організацію з числа підлеглих. Учасники злочинної групи утримували в підвалі місцевих жителів і катували, заявили в ГПУ.

Того ж дня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ про розформування роти патрульної служби міліції особливого призначення «Торнадо».

Слідчі та прокуратура провели обшук на базі розформованої роти «Торнадо» у Привільному Луганської області.

Водночас адвокат бійців роти патрульної служби МВС «Торнадо» Сергій Погосян заявив, що затриманих військових піддають тортурам на допитах.