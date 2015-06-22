Затримано бійця роти "Торнадо", якого підозрюють у катуванні жінки

Затримано працівника роти патрульної служби міліції особливого призначення «Торнадо» ГУМВС України у Луганській області, який, за інформацією правоохоронців, чотири дні катував жінку.

Слідчий відділ прокуратури Луганської області розпочав досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України, повідомляє прес-служба прокуратури.

Працівника міліції затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру» Вирішується питання обрання йому запобіжного заходу.

Хід досудового розслідування перебуває на контролі прокурора Луганської області.

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Як повідомляв УНІАН, 17 червня суд заарештував вісьмох бійців роти "Торнадо" за скоєння ряду тяжких злочинів. За даними Генеральної прокуратури України, досудовим розслідуванням встановлено, що командир роти в період з січня до середини березня 2015 року з метою вчинення тяжких злочинів на території дислокації батальйону в Привільному Луганської області, у тому числі незаконного позбавлення волі та викрадення місцевих жителів, створив злочинну організацію з підлеглих. Учасники злочинної групи утримували в підвалі місцевих жителів і катували їх.

Раніше особовий склад роти «Торнадо» відмовився виконувати вимоги слідчих і під загрозою застосування зброї не дозволяв провести обшуки за місцем розташування роти.

20 червня слідчі та прокуратура почали обшук на базі розформованої роти «Торнадо» у Привільному.