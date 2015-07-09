Жебрівський пропонує облаштувати на лінії розмежування торговельні бази

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський вважає, що поблизу контрольних пунктів в’їзду і виїзду на лінії розмежування необхідно відкрити логістичні центри — аналоги торговельних баз для роздрібної торгівлі продуктами.

Про це Жебрівський заявив в інтерв'ю "Урядовому кур'єру".

"Пропонуємо розташовувати поблизу КПВВ (контрольних пунктів в’їзду і виїзду) логістичні центри — аналоги торговельних баз для роздрібної торгівлі продуктами", - заявив він.

На його думку, великі черги у пунктах пропуску створюються саме через елементарне бажання людей закупити товари на українській території, які дешевші у 2—3 рази.

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"Облаштування логістичних центрів дасть змогу розв’язати відразу дві проблеми: розвантажити пункти пропуску і допомогти нашим співвітчизникам з окупованих територій, для яких виявилися зависокими ціни самопроголошеної «республіки»", - заявив він.