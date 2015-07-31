Екс-головного редактора газети "Вести" Гужву оголосили в розшук
Колишнього головного редактора газети «Вести» Ігоря Гужву сьогодні, 31 липня, оголосили в розшук за підозрою в умисному ухиленні від сплати податків на суму близько 18 мільйонів гривень.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив головний редактор сайту «Цензор.нет» Юрій Бутусов, посилаючись на поінформовані джерела.
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"Головним слідчим управлінням податкової міліції Державної фіскальної служби України проводиться досудове слідство, інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером 32014200000000066", – наголосив він.
Главред и директор газеты "Вести" Игорь Гужва объявлен в розыск по подозрению в умышленном уклонении от уплаты налогов н...Posted by Юрий Бутусов on 31 июля 2015 г.
Раніше, 29 липня, медіхолдинг Вести Україна повідомив, що Ігор Гужва залишив холдинг, а також склав повноваження головного редактора щоденної газети «Вести». Крім того, він продав частку корпоративних прав у медіахолдингу.
Наголошувалося, що з того ж дня Гужва більше не здійснює управлінської діяльності та контролю за редакційною політикою активів медіахолдингу, а також не володіє повноваженнями і правом поданням офіційної публічної позиції і проведення переговорів від імені медіахолдингу.