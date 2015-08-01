На Донеччині СБУ заблокувала колону фур з контрабандними сигаретами і алкоголем (фото)
15:14, 01 серпня 2015Суспільство
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Служба безпеки України заблокувала переправлення на тимчасово окуповані території контрабандної партії алкоголю та сигарет на загальну суму понад 1 млн грн.
Колона рухалася у бік Горлівки / Прес-служба СБУ
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, підакцизні товари були виявлені в районі селища Нижнє Зайцеве Горлівського району Донецької області (за 800 метрів від лінії зіткнення) під час огляду колони у складі чотирьох вантажівок.
Прес-служба СБУ
Колона в супроводі мікроавтобусу рухалася грунтовою дорогою з боку Артемівська в бік Горлівки.
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Тривають оперативно-слідчі дії.
Минулої доби мобільні групи співробітників СБУ, Державної фіскальної служби, військової прокуратури, прикордонників та підсилені волонтерами запобігли контрабанді майже 20 тонн продуктів харчування.
Прес-служба СБУ
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