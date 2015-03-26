На Волині розбився літак Ан-2 з контрабандними цигарками, пілот загинув (фото)

Пілот загинув, повідомляє ВолиньPost.

Катастрофа сталася близько 00:30 у четвер, 26 березня.

Літак Ан-2 упав на дорогу та паркан однієї із садиб на вулиці Перемоги. При цьому він пошкодив дах будинку і лінії електропередач, тому в селі наразі перебої із електропостачанням.

Читайте такожВертоліт, що вчора розбився на Київщині, був технічно справним - МіноборониЯк розповідають очевидці, літак злетів із імпровізованої злітної смуги, яка знаходиться поблизу місця аварії на полі. У повітрі пілот розвернув машину та намагався сісти на місці зльоту, однак літак почав втрачати висоту і впав на вулицю.

Мешканці Променя давно знали про наявність літака і використання його для контрабанди. Машина раніше працювала для розкидання добрива на полях, однак її викупили та вирішили використати для контрабанди.