Вибух в Одесі кваліфікували як умисне знищення майна (відео)
12:36, 03 серпня 2015Суспільство
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В Одесі вибух біля офісу місцевої Самооборони міліція кваліфікувала як умисне знищення майна.
В Одесі сьогодні вранці пролунав черговий вибух / mvs.gov.ua
Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеського міського управління міліції, за фактом вибуху за адресою Канатна, 35, слідчим управлінням ГУМВС в Одеській області розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі на строк від 3 до 10 років.
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Як повідомили УНІАН в організації «Самооборона Одеси», вони «не здивовані такими діями зловмисників. «Нічого страшного не сталося. Людей у вартовій не було», - зазначили в організації.
Як повідомляв УНІАН, в центрі Одеси в ніч на 3 серпня підірвали офіс громадської організації «Самооборона Одеси», розташований у будівлі по вулиці Канатній, 35. Співробітники міліції встановили, що спрацював саморобний вибуховий пристрій потужністю 200 грамів у тротиловому еквіваленті. Внаслідок цього вибито вікна і пошкоджено ворота, що ведуть до входу у приміщення. Постраждалих унаслідок вибуху немає.
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