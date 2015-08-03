Вибух в Одесі кваліфікували як умисне знищення майна (відео)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеського міського управління міліції, за фактом вибуху за адресою Канатна, 35, слідчим управлінням ГУМВС в Одеській області розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі на строк від 3 до 10 років.

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Як повідомили УНІАН в організації «Самооборона Одеси», вони «не здивовані такими діями зловмисників. «Нічого страшного не сталося. Людей у вартовій не було», - зазначили в організації.