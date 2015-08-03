В Одесі пролунав черговий вибух (фото, відео)

Об'єктом цього разу став штаб "Самооборони Одеси" за адресою вул. Канатна, 35, передає empr.media.

За попередньою інформацією, двоє невідомі в шоломах, які проїжджали повз "Самооборону" на мопеді, закинули бомбу на територію штабу.

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В результаті були розбиті вікна будки охорони. Постраждалих немає. Також були пошкоджені вікна сусіднього будинку.

Представники правоохоронних органів прибули на місце для розслідування цього інциденту.

Варто зазначити, що на території штабу "Самооборони" розташовується волонтерський центр "Небайдужий народ", який допомагає українським солдатам у зоні бойових дій на сході України, і пункт видачі допомоги біженцям з Донеччини волонтерської організації "Корпорація монстрів".