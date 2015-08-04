Суд дав екс-главреду "Вестей" Гужві 5 днів на сплату застави в 1 мільйон гривень

Шевченківський районний суд міста Києва обрав для колишнього головного редактора газети "Вести" й екс-керівника однойменного медіахолдингу Ігоря Гужви, підозрюваного в ухиленні від сплати податків на суму 17,8 млн грн, запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 850 мінімальних заробітних плат, а саме - 1 мільйона 35 тисяч 300 гривень.

Відповідне рішення оголосив на судовому засіданні 4 серпня суддя, частково задовольнивши клопотання податківців і прокуратури про обрання для Гужви запобіжного заходу у вигляді застави, повідомляє "Телекритика".

Суд зменшив суму застави, пояснивши, що при визначенні її розміру було враховано дані про позитивні характеристики підозрюваного, про його соціальні та сімейні зв'язки, про те, що він не має судимостей, має постійну роботу, має неповнолітню дитину.

Згідно з рішенням суду, Гужва або інша фізична особа за нього мають сплатити заставу протягом п'яти днів на рахунок Шевченківського райсуду.

Він також не має права відлучатися з Києва, зобов'язаний повідомляти про свої пересування та про зміну місця роботи слідчих, а також зобов'язаний здати правоохоронцям свої паспорти. Ці обмеження діють для нього протягом двох місяців - до 1 жовтня 2015 року.

Коментуючи журналістам рішення суду, Гужва сказав, що буде його виконувати та шукатиме кошти для сплати застави.

Також він заявив, що на суд чинився тиск: "Враховуючи те, який тиск, за моєю інформацією, чинився на суд, і те, що сума задатку була знижена, це дійсно мужній крок з боку судді. Звісно, це велика сума. Зараз ми будемо радитися, як її виплачувати. Але це сума не безмежна. Повністю обмежити мою свободу шляхом вимоги безмежного задатку, владі не вдалося. Тому це часткова перемога. Завдяки позиції суду план влади було зірвано".

Читайте такожПід час обшуку у главреда "Вести" виявили 1,5 млн гривень

Як повідомляв УНІАН, 29 липня медіхолдинг "Вести Украина" повідомив, що Гужва звільнився з холдингу, а також склав повноваження головного редактора щоденної газети "Вести". Крім того, він продав частку корпоративних прав медіахолдингу.

У травні минулого року співробітники податкової міліції під час обшуку в офісі компанії "Вести Масс-Медиа" виявили у його видавця 1,5 мільйона гривень.

За даними Міндоходів, починаючи з квітня цього року, співробітники Міндоходів розслідують незаконну конвертаційну діяльність окремих фінансових установ України. Зокрема, встановлено, що підприємство "Торггазстрим ЛТД" (г. Сімферополь) перерахувало 93,6 млн грн на адресу Сумського приватного підприємства, яке тривалий час декларує відсутність господарської діяльності. Після чого зазначена сума була перерахована на рахунок "Вести Масс-Медиа". У зв'язку з цим податкова міліція розслідує причетність компанії до незаконної конвертаційної діяльності.

Разом із тим, представники деяких ЗМІ та громадські діячі заявили, що це спроба натиснути на видання в зв'язку з їх редакційною політикою. Однак пізніше у податковій заявили, що розслідування діяльності газети "Вести" ніяк не пов'язано з редакційною політикою видання.