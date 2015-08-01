Екс-головний редактор газети "Вести" Гужва повертається до України

До Києва повертається колишній керівник медіахолдингу "Вести Украина", Ігор Гужва, якого підозрюють в ухиленні від сплати податків на 18 мільйонів гривень.

Про це екс-головред газети "Вести" написав на своїй сторінці в Facebook.

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"Хочу повідомити чітко і ясно – десь по норах ховатися не буду. Навпаки, я перебуваю в постійному контакті зі слідчим щодо моєї справі і ми вже домовилися, що в суботу прямо з аеропорту я приїду до нього і отримаю горезвісну "підозру". Тобто, я не ховаюся, я заздалегідь попереджаю слідство про своїх переміщеннях. Крім того, нагадаю, що мене хочуть зробити підозрюваним у статті 212, частина 3 КК україни (ухилення від сплати податків), яку при "злочинній влади" гуманізували – тобто за цією статтею не передбачено утримання під вартою. Тільки заставу", - написав він.

Він повідомив, що має прилетіти о 16:00 до аеропору "Бориспіль" і готовий прямо в аеропорту поспілкуватися з журналістами.

Нагадаємо, раніше Ігор Гужва залишив посаду головного редактора газети "Вести" і залишив територію країни. Напередодні з'явилася інформація про те, що Ігоря Гужву оголосили у розшук.