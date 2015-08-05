Синоптики попереджають про сильні зливи з градом у Карпатах
20:46, 05 серпня 2015Суспільство
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В карпатському регіоні очікуються сильні зливи, град та шквали.
У Карпатах - штормове попередження / Фото УНІАН
Синоптики попереджають про грози та сильні зливи в карпатському регіоні.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
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«Ввечері 5 серпня та протягом доби 6 серпня в карпатському регіоні грози, місцями сильні зливи, град та шквали 15-20 м/с», - йдеться в повідомленні.
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