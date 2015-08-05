Синоптики попереджають про сильні зливи з градом у Карпатах

20:46, 05 серпня 2015
Суспільство
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В карпатському регіоні очікуються сильні зливи, град та шквали.

В Карпатах - штормовое предупреждение / Фото УНИАН

Синоптики попереджають про грози та сильні зливи в карпатському регіоні.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

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«Ввечері 5 серпня та протягом доби 6 серпня в карпатському регіоні грози, місцями сильні зливи, град та шквали 15-20 м/с», - йдеться в повідомленні.

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