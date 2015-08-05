Синоптики попереджають про сильні зливи з градом у Карпатах

В карпатському регіоні очікуються сильні зливи, град та шквали.

Синоптики попереджають про грози та сильні зливи в карпатському регіоні. Про це повідомляє Український гідрометцентр. Читайте такожЗавтра в Україні буде спекотно - температура не знизиться нижче +30 «Ввечері 5 серпня та протягом доби 6 серпня в карпатському регіоні грози, місцями сильні зливи, град та шквали 15-20 м/с», - йдеться в повідомленні.

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