Саакашвілі планує пустити "Новий шовковий шлях" через Україну

Про це повідомляє Украинская правда з посиланням на інтерв'ю Саакашвілі "5 каналу".

За його задумом, так званий "Шовковий шлях" має пролягти через морський порт Іллічівська. Але для цього потрібно побудувати автомобільну дорогу на Рені, звести міст через Дністровський лиман та ухвалити законодавство щодо концесії автобанів.

"Зараз є план - "Новий Шовковий шлях". Реально логістика займає 30 днів через Росію, через Іллічівськ займає максимум 9 днів. Все вже вибудувано. Великі потоки треба привести. І це можливо привести, це існує. Потік сюди, побудувати дорогу на Рені, тобто на Євросоюз. Потім побудувати через Дністровський лиман великий міст, щоб ніхто ніколи не відірвав Бессарабію. Ми вже працюємо", - сказав Саакашвілі.

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Раніше повідомлялося, що китайські банки готові вкладати в об'єкти інфраструктури в Україні в рамках ініціативи "Новий шовковий шлях".

Нагадаємо, "Новий шовковий шлях" - це ініціатива Китаю, суть якої - створення єдиної системи інфраструктурних та торгових шляхів у Євразії, що об'єднає східну та західну частини континенту.