Учасникам АТО хочуть дозволити ввозити в Україну автомобілі без митного збору

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив підполковник, начальник служби військово-соціальної роботи відділу гуманітарного забезпечення управління по роботі з особовим складом Головного управління Національної гвардії Валерій Шандурський на прес-конференції в Києві, присвяченій соціальному захисту нацгвардійців та членів їхніх сімей.

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"Серед останніх законодавчих ініціатив, що пройшли погодження в ГУ Нацгвардії, - щодо надання дозволу членам сімей учасників АТО одноразово для особистого користування провезти на митну територію України автомобіль з двигуном об'ємом до 3 тис. куб см без сплати митного збору. Таким чином, автомобіль буде дешевшим десь удвічі", - сказав Шандурський.

За його інформацією, також є ініціатива надавати військовослужбовцям в "особливий період" неоплачувану відпустку за сімейними обставинами з розрахунку 7 календарних днів за 100 днів безперервної військової служби.