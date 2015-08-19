У посольстві України в Латвії назвали батискаф з Путіним вдалим образом для Росії

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Важко знайти більш вдалий образ для сучасної Росії, ніж батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула, яка йде на дно", - написав він.

Важко знайте більш вдалий образ для сучасної Росії,ніж батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно — Yevgen Perebyinis (@YPerebyinis) 19 серпня 2015

Як повідомляв УНІАН, вчора президент Росії Володимир Путін і його друг-прем'єр Дмитро Медведєв, який приїхав до окупованого Криму слідом за ним, готувалися до занурення на дно Чорного моря. У підсумку у батискафі було видно тільки президента РФ.

МЗС України висловило рішучий протест у зв'язку з черговим неузгодженим з Україною візитом керівництва РФ на територію АР Крим.