У посольстві України в Латвії назвали батискаф з Путіним вдалим образом для Росії

15:20, 19 серпня 2015
Суспільство
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Посол України у Латвії Євген Перебийніс вважає вдалим образом для Росії батискаф з Володимиром Путіним, на якому напередодні російський президент занурювався на дно Чорного моря біля берегів окупованого Криму.

twitter.com/dimsmirnov175

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Важко знайти більш вдалий образ для сучасної Росії, ніж батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула, яка йде на дно", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, вчора президент Росії Володимир Путін і його друг-прем'єр Дмитро Медведєв, який приїхав до окупованого Криму слідом за ним, готувалися до занурення на дно Чорного моря. У підсумку у батискафі було видно тільки президента РФ.

МЗС України висловило рішучий протест у зв'язку з черговим неузгодженим з Україною візитом керівництва РФ на територію АР Крим.

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