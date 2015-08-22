Джемілєв: Режиму Путіна лишилося недовго
Санкції щодо РФ болісно відбиваються на економіці цієї країни, і якщо все триватиме у колишньому темпі, режиму Путіна "залишається ще два роки й кілька місяців".
Таку думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловив лідер кримськотатарського народу, уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, повідомляє Українська правда.
За його словами, трохи більше, ніж за рік після окупації Криму Росія внаслідок санкцій втратила приблизно 156 млрд доларів, що становить приблизно третину золотовалютного резервного запасу Росії.
Читайте такожЧубаров просить виключити двох кримських екс-депутатів із списку зрадників
Як повідомляв УНІАН, 30 липня США ввели проти Росіїдодаткові санкції. РФ не виключає того, що американські санкції проти Росії можуть зберегтися надовго, і готова до такого повороту справ, вважає прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв.