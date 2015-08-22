Джемілєв: Режиму Путіна лишилося недовго

Таку думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловив лідер кримськотатарського народу, уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, повідомляє Українська правда.

За його словами, трохи більше, ніж за рік після окупації Криму Росія внаслідок санкцій втратила приблизно 156 млрд доларів, що становить приблизно третину золотовалютного резервного запасу Росії. Читайте такожЧубаров просить виключити двох кримських екс-депутатів із списку зрадників

"Я ніколи не думав, що буду радіти, що в якійсь країні погано, але зараз я змушений радіти, тому що ця держава окупувала мою країну. Зараз ситуація така, що, я думаю, не так довго залишилося цьому режиму. Тому що санкції все ж дають про себе знати", - зазначив Джемілєв.

"Думаю, темпи будуть наростати. Особливо, якщо будуть реалізовані плани по ембарго на закупівлю нафти і газу (а це основні валютні надходження Росії), то ці терміни значно зменшаться", - зазначив Джемілєв.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня США ввели проти Росіїдодаткові санкції. РФ не виключає того, що американські санкції проти Росії можуть зберегтися надовго, і готова до такого повороту справ, вважає прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв.