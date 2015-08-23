На Одещині собака випадково поранила господаря з рушниці

Як повідомили у МВС, 38-річний мисливець сів в автомобіль і поклав рушницю поруч, притримуючи її плечем. В цей час до салону заскочила його собака, яка зачепила лапою курок рушниці, внаслідок чого чоловік отримав поранення.

"Він доставлений до Арцизської районної лікарні, де йому надають допомогу", - повідомили у МВС.

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Інформацію зареєстрували як нещасний випадок.