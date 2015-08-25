У Криму за фото з українським прапором засудили трьох людей

У Керчі, 24 серпня, за фотографії з українським прапором на тлі гори Мітрідат були заарештовані троє місцевих жителів. У цей же день суд оперативно виніс вирок усім трьом.

Як стало відомо, керчан заарештували рано вранці, близько 7 години. А вже до 15 години міський суд виніс їм вирок, повідомляють "Новини Криму".

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Одного з арештованих засудили до 15 діб арешту. Двом іншим присудили штраф.

Також повідомлялося, що 24 серпня в Сімферополі під час покладання квітів до пам'ятника Т. Г. Шевченка поліція затримала двох активістів Українського культурного центру. В цей же день у парку ім. Шевченко затримали знімальну групу телеканалу «Інтер». Через півгодини журналістів відпустили.