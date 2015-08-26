Як нова поліція Одеси складала присягу (фотогалерея, відео)
02:05, 26 серпня 2015Суспільство
1414 0
Нова патрульна поліція Одеси склала присягу.
Фото УНІАН
25 серпня в Одесі президент України Петро Порошенко і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прийняли присягу близько 400 патрульних поліцейських.
Читайте такожЗ сьогоднішнього дня в Одесі фактично ліквідували ДАІ - Шкіряк
Відео, зняте з безпілотника під час прийняття присяги.
Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко впевнений, що нова патрульна поліція Одеси повторить успіх своїх київських колег.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter