Як нова поліція Одеси складала присягу (фотогалерея, відео)

25 серпня в Одесі президент України Петро Порошенко і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прийняли присягу близько 400 патрульних поліцейських.

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Відео, зняте з безпілотника під час прийняття присяги.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко впевнений, що нова патрульна поліція Одеси повторить успіх своїх київських колег.