Порошенко впевнений, що нова одеська поліція повторить успіх київської
Президент України Петро Порошенко впевнений, що нова патрульна поліція Одеси повторить успіх своїх київських колег.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні після церемонії складання присяги новими поліцейськими Одеси.
Президент наголосив, що ключовим завданням поліцейських є довіра людей.
«Я впевнений, що одеська поліція повторить успіх київських побратимів. Вже сьогодні 80% киян твердо довіряють поліцейському у новій формі. Вони знають, що у поліцейського вони знайдуть захист, допомогу, підтримку, закон і Конституцію. Впевнений, що така доля чекає і на одеську поліцію… Мені приємно, що у Києві десятки людей шикувались у чергу, аби сфотографуватись з поліцейським, що є ще одним найбільшим доказом авторитету та підтримки», - наголосив глава держави.
Президент також зазначив, що в Одесі на одне місце поліцейського претендувало 12 осіб.
Читайте такожЗ сьогоднішнього дня в Одесі фактично ліквідували ДАІ - Шкіряк
Порошенко наголосив, що київська поліція зарекомендувала себе своєю непідкупністю та принциповістю. «Впевнений, що сьогодні ця доля чекає і на Одесу… Вас будуть спокушати, давати більше, ніж ви зможете заробити за місяць, але якщо візьмете один раз, втратите самоповагу і повагу до вас назавжди. Дорогі друзі, бажаю вам успіхів у нелегкій службі задля захисту життя, здоров’я і законних інтересів одеситів. Вірю, що ви не осоромите високе звання українського поліцейського. Адже довіра, яку отримали ваші колеги у Києві – найбільший скарб, який важко зібрати і легко втратити», - сказав глава держави.
Читайте такожПорошенко: Україна готова захищатися не тільки на суші, але і на морських рубежах
Як раніше повідомили УНІАН у головному управлінні МВС в Одеській області, близько 100 співробітників нової патрульної служби 25 серпня починають патрулювати вулиці.
Сьогодні в Одесі президент України Петро Порошенко і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прийняли присягу близько 400 патрульних поліцейських.