За вступ України до НАТО готові проголосувати понад 40% українців – опитування

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг».

Згідно з результатами опитування, 30% респондентів проголосували б проти, 14% відповіли, що не брали б участі у голосуванні, а 15% сказали, що їм важко відповісти на це запитання.

Опитування також показало, що більшість тих, хто проголосував би «за» вступ України до НАТО серед жителів Західної України – 63%, на Сході таку ідею підтримує лише 15%.

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Опитування було проведено у всіх регіонах України (за винятком Криму, Донецької та Луганської областей) з 10 по 30 липня 2015 року, з додатковою вибіркою в Одеській області.

Національне опитування проводилося за випадковою вибіркою 1200 постійних жителів України віком від 18 років і які мають право голосу. Статистична похибка не перевищує 2,8%, а коефіцієнт досяжності становив 62,8%.

Опитування в Одеській області проводилося за випадковою вибіркою в 665 постійних жителів. Статистична похибка не перевищує 3,8%, а коефіцієнт досяжності становив 61,8%.

Опитування було проведено Соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення IRI за фінансування Агентства США з міжнародного розвитку.