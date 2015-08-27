Керівника патрульної поліції Львова Зозулю оштрафували за перевищення швидкості

У секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в Рівненській області кореспонденту УНІАН підтвердили оприлюднений у соціальних мережах факт складання протоколу за перевищення швидкості керівником поліції Львова Зозулею.

"Дійсно, факт мав місце. 20 серпня, близько 11.00, в селі Крупець Радивилівського району Рівненської області водій автомобіля „Субару” рухаючись в напрямку Львова перевищив швидкість на 50 км (швидкість автомобіля становила 113 км на год). Складено адміністративний протокол за ч.3 ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. На порушника накладено штраф у розмірі 510 гривень”, - повідомили у СГЗ.

У прес-службі поліції Львова наразі відмовляються від коментарів.

Водночас громадська організація «Варта-1», активісти якої спільно з правоохоронцями долучаються до забезпечення охорони порядку у Львові, 27 серпня на своїй сторінці у Фейсбук розмістила повідомлення про факт перевищення Зозулею швидкості, який мав місце 26 серпня.

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"26 серпня, приблизно 23:30, на трасі Львів - Київ біля Радивилова Рівенської області, було зупинене авто, яке перевищило швидкість на 50 км/год. Працівники ДАІ авто зупинили, за кермом виявився керівник поліції Львова Юрій Зозуля, який стверджував, що запізнювався на нараду. Після дискусії, на водія працівники ДАІ склали протокол. Зі слів свідків, активістів з міста Рівне, працівники ДАІ при складанні протоколу сказали: пане Юрію, всі то всі!”

В свою чергу у СГЗ УМВС України в Рівненській області не мають інформації про 2 випадки перевищення швидкості Зозулею і припускають, що йдеться про той самий випадок.

Як повідомляв УНІАН, 20 серпня, близько 16.00, з припаркованого біля корпусу Львівського державного університету внутрішніх справ з автомобіля "Субару” Юрія Зозулі невідомі, розбивши скло у дверцятах, викрали два ноутбуки та планшет.

У прес-службі обласної міліції цей інцидент не прокоментували.