У Львові обікрали автомобіль нового керівника патрульної поліції Зозулі

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, 20 серпня, близько 16.00, з припаркованого біля корпусу Львівського державного університету внутрішніх справ (вулиця Кривоноса, 1) з автомобіля "Субару” Юрія Зозулі невідомі, розбивши скло у дверцятах, викрали два ноутбуки та планшет.

У прес-службі обласної міліції цей інцидент наразі не коментують.

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Водночас, голова виконкому громадської організації "Варта 1” Ігор Зінкевич на своїй сторінці у Фейсбук написав, що „20 серпня обікрали авто нашого нового керівника поліції Зозулі".

"З машини викрали 2 ноутбуки. Ото Львів його зустрів, але є розуміння, що роботи для нього є багато у Львові!”, - зазначив Зінкевич.

Вчора УНІАН повідомляв, що главою патрульної поліції Львова призначений 26-річний молодший сержант Юрій Зозуля. До цього Юрій був заступником командира третього батальйону Головного управління патрульної поліції м. Києва.