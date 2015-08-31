У "ДНР" й "ЛНР" відреагували на зміни до Конституції

Про це повідомляє РИА «Новости».

Так, представник "ЛНР" Владислав Дейнего заявив, що зміни до Конституції в частині децентралізації, за які проголосували депутати, не мають нічого спільного з мінськими домовленостями.

«Ні про яку децентралізацію там не йдеться. Йдеться, навпаки, централізація влади, вводиться інститут префектів, які повністю консолідують контроль над місцевим самоврядуванням в країні. Так що конкретно цей процес, який зараз йде, не має ніякого відношення до мінських угод», - заявив Дейнего.

Повноважний представник "ДНР" Денис Пушилін висловив таку ж думку.

Також, за його словами, 1 вересня відбудеться відеоконференція контактної групи.

"У нас завтра відбудеться відеоконференція, на якій будуть підведені підсумки і названі причини, чому не вийшло припинення вогню 1 вересня, як це було заплановано. Також завтра відбудеться засідання політичної підгрупи. Представник підгрупи від «ДНР» вже вирушив до Мінська сьогодні. Питання, що будуть підніматися: конституційна реформа та закон про вибори", – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні народні депутати 265 голосами в першому читанні ухвалили зміни до Конституції України в частині децентралізації.