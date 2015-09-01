Сьогодні вперше до школи підуть понад 400 тисяч дітей

Загалом, у перший клас піде на 38 тисяч дітей більше, ніж торік. Міністр освіти і науки Сергій Квіт називає це позитивним зрушенням у демографічних процесах, повідомляє ТСН.

Крім того, українські виші приймуть 20,5 тис. випускників шкіл із Донеччини та Луганщини, а також 963 – із окупованого Росією Криму.

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Водночас із 1 вересня вчителям планують підвищити зарплати, а студентам стаціонару – стипендії. Про це ще в неділю заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

"Учитель без категорії отримає додатково 470 гривень. Вчитель вищої категорії отримає додатково 605 гривень. Студенти вищих навчальних закладів І і ІІ категорії будуть додатково отримувати 112 гривень. Студенти, які навчаються в навчальних закладах ІІІ–IV категорії, – 95 гривень", – уточнив глава уряду.