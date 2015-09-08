В ООН пояснили, чому гуманітарна ситуація на Донбасі продовжує погіршуватися

Про це йдеться у доповіді моніторингової місії Організації Об’єднаних Націй з прав людини в Україні, представленій сьогодні верховним комісаром ООН з прав людини Зейд Раадом аль-Хусейном.

"Ситуація в Україні продовжує погіршуватися через бойові дії, що тривають у деяких районах Донецької і Луганської областей, через те, що, згідно з повідомленнями, здійснюється підтримка присутності та напливу іноземних бойовиків, новітнього озброєння та боєприпасів з Російської Федерації", - йдеться у доповіді.

Також комісар ООН висловив занепокоєння з приводу того, що Російська Федерація продовжує надсилати на схід України конвої білих вантажівок без дозволу України або можливості здійснення українською стороною належного огляду цих вантажівок. Точне місце призначення автомобілів та вантажі, що вони перевозять, неможливо проконтролювати.

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Як повідомляв УНІАН, за даними експертів моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, з початку конфлікту на сході України в середині квітня 2014 року загалом було вбито щонайменше 7 тис. 962 особи (в тому числі військовослужбовців Збройних сил України, цивільних осіб та членів збройних формувань) та щонайменше 17 тис. 811 отримали поранення.