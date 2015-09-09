У ФСБ Росії відзвітували, скільки разів прикордонники Криму затримували українських військових
У кримському прикордонному управлінні Федеральної служби безпеки Росії заявляють, що кримські прикордонники за останній рік тричі затримували українських військовослужбовців за незаконний перетин кордону.
Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на співробітника прес-служби кримського прикордонного управління ФСБ Росії Катерину Тарасову.
"У 2014 році українській стороні був переданий прикордонник, який заснув у поїзді під час проведення прикордонного контролю, а також двоє військовослужбовців Збройних сил України, які в нетверезому вигляді пройшли на пункт пропуску", - зазначила вона і додала, що військовослужбовців повернули українській стороні.
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Тарасова додала, що питання повернення трьох українських десантників, яких затримали 5 вересня 2015 року і притягнули до адміністративної відповідальності за порушення держкордону, вирішується.
За версією російських прикордонників, українські військові нібито вирішили поспілкуватися з російськими морськими піхотинцями по інший бік озера Сиваш.
Пізніше стало відомо, що викрадених військовослужбовців незабаром можуть повернути Україні.