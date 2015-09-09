У ФСБ Росії відзвітували, скільки разів прикордонники Криму затримували українських військових

Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на співробітника прес-служби кримського прикордонного управління ФСБ Росії Катерину Тарасову.

"У 2014 році українській стороні був переданий прикордонник, який заснув у поїзді під час проведення прикордонного контролю, а також двоє військовослужбовців Збройних сил України, які в нетверезому вигляді пройшли на пункт пропуску", - зазначила вона і додала, що військовослужбовців повернули українській стороні.

Читайте такожУ ФСБ Росії розповіли, що мали при собі викрадені українські десантники

Тарасова додала, що питання повернення трьох українських десантників, яких затримали 5 вересня 2015 року і притягнули до адміністративної відповідальності за порушення держкордону, вирішується.

Нагадаємо, днями російською ДРГ на кордоні з Кримом було викрадено 39-річного Костянина Мекшуна з Миколаєва, 20-річного Олександра Орленка з Кіровоградщини і його одноліток Олександра Юрова із Запоріжжя. Всі вони служать у 79-й аеромобільної бригаді.

За версією російських прикордонників, українські військові нібито вирішили поспілкуватися з російськими морськими піхотинцями по інший бік озера Сиваш.

Пізніше стало відомо, що викрадених військовослужбовців незабаром можуть повернути Україні.