У 79-ій бригаді розповіли подробиці викрадення українських десантників на Сиваші
Близько 10 людей у військовій формі затримали трьох українських десантників.
Про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
Повідомляється, що вони прямували до двох військових машин, що знаходяться в 1 км від позицій українських прикордонників на мисі Кутара. Про це спостерігачам повідомив командир 79-ї аеромобільної бригади у Миколаєві.
Читайте такожУ ФСБ Росії відзвітували, скільки разів прикордонники Криму затримували українських військових
"У Миколаєві представник СММ зустрівся із заступником командира 79-ї аеромобільної бригади, який підтвердив повідомлення ЗМІ про викрадення трьох українських солдатів на лінії адміністративного кордону України і Криму. Він повідомив, що 5 вересня між 13:00 і 13:20, командир помітив трьох солдатів (без зброї, в цивільному одязі), яких примусово вели до десяти людей у військовій формі без нашивок. Їх вели до двох військових машини, що знаходяться приблизно в 1 км на південь від позиції українських прикордонників на мисі Кутара", - йдеться в повідомленні.
Читайте такожУ Росії пообіцяли оштрафувати та повернути Україні викрадених десантників (відео)
За версією російських прикордонників, українські військові нібито вирішили поспілкуватися з російськими морськими піхотинцями по інший бік озера Сиваш.
Пізніше стало відомо, що викрадених військовослужбовців незабаром можуть повернути Україні.