У 79-ій бригаді розповіли подробиці викрадення українських десантників на Сиваші

Про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Повідомляється, що вони прямували до двох військових машин, що знаходяться в 1 км від позицій українських прикордонників на мисі Кутара. Про це спостерігачам повідомив командир 79-ї аеромобільної бригади у Миколаєві.

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"У Миколаєві представник СММ зустрівся із заступником командира 79-ї аеромобільної бригади, який підтвердив повідомлення ЗМІ про викрадення трьох українських солдатів на лінії адміністративного кордону України і Криму. Він повідомив, що 5 вересня між 13:00 і 13:20, командир помітив трьох солдатів (без зброї, в цивільному одязі), яких примусово вели до десяти людей у військовій формі без нашивок. Їх вели до двох військових машини, що знаходяться приблизно в 1 км на південь від позиції українських прикордонників на мисі Кутара", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, днями російською ДРГ на кордоні з Кримом було викрадено 39-річного Костянина Мекшуна з Миколаєва, 20-річного Олександра Орленка з Кіровоградщини і його однолітка Олександра Юрова із Запоріжжя. Всі вони служать у 79-ї аеромобільній бригаді.

За версією російських прикордонників, українські військові нібито вирішили поспілкуватися з російськими морськими піхотинцями по інший бік озера Сиваш.

Пізніше стало відомо, що викрадених військовослужбовців незабаром можуть повернути Україні.