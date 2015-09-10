У Чорному морі триває активна фаза українсько-американських навчань "Сі Бриз-2015"

У північно-західній частині Чорного моря, у Миколаївській і Одеській областях триває активна фаза українсько-американського навчання «Сі Бриз – 2015».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі командування українських ВМС, сьогодні тактичні групи кораблів-учасники від України, США, Румунії та Туреччини провели навчання з планування та проведення міжнародних морських операцій за стандартами НАТО.

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Зокрема, за їх участі пройшли навчання з організації усіх видів оборони у морі, плавання в ордерах, висвітлення надводної обстановки, пошуку підводного човна (роль підводного човна виконував імітатор, який є на озброєнні одного із кораблів), діяли за ввідними штабу навчання. Фрегат ВМС ЗС України «Гетьман Сагайдачний», ракетний катер ВМС ЗС України «Прилуки», кораблі морської охорони ДПС України «Григорій Куроп’ятніков» і «Павло Державін» виконали артилерійські стрільби по морській та повітряній цілях. Рейдовий тральщик ВМС ЗС України «Генічеськ» забезпечив розгортання, а тактична група у складі артилерійського катера ВМС ЗС України «Скадовськ» і сторожового катера ДПС України «Балаклава» - вогневу підтримку висадки морського десанту із середнього десантного корабля «Кіровоград» на необладнане узбережжя.

У забезпеченні висадки морського десанту також брав участь підрозділ курсантів Військової академії Одеси, який, діючи у розвідці з використанням швидкісних човнів, виявив та знищив незаконні збройні формування та склади з боєприпасами. У подальшому підрозділ вів пошукові дії спільно з підрозділом Збройних Сил Республіки Молдова, який на автомобільній техніці висадився із середнього десантного корабля «Кіровоград». Паралельно у визначеному районі здійснив повітряне десантування десантно-штурмовий підрозділ батальйону морської піхоти українських ВМС, вогневі завдання по морських цілях виконав артилерійській підрозділ ВМС ЗС України. Ще один підрозділ берегового компоненту, а саме підрозділ Національної гвардії України, в рамках навчань відпрацював завдання із взяття під охорону та оборону мосту в районі одного із населених пунктів.

Авіаційний компонент забезпечив навчання з протиповітряної оборони кораблів, здійснив окремі вильоти з метою підтримки військ з нанесенням умовного ракетно-бомбового удару по базі незаконних військових формувань, виконав протичовнові завдання та парашутне десантування особового складу морської піхоти.

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За оцінкою керівника навчання капітана 1 рангу Олексія Неїжпапи, важливо, що під час маневрів відпрацьовувалася злагодженість в діях підрозділів різних країн і відомств. На його думку, одним із головних досягнень активної фази навчання є підвищення рівня взаємосумісності підрозділів при виконанні поставлених завдань.

Активна фаза навчань триватиме по 11 вересня.

Як повідомляв УНІАН, темою навчання «Сі Бриз – 2015», яке проходить з 31 серпня по 12 вересня, є проведення багатонаціональної операції з безпеки у кризовому районі.