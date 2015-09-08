Учасники українсько-американських навчань "Сі Бриз-2015" переходять до активної фази маневрів

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-центрі Командування Військово-морських сил України.

Напередодні представники 12 країн завершили базову підготовку морського, берегового і авіаційного компонентів, провели передпоходову конференцію та робочу зустріч з питань організації зв’язку.

За інформацією речника українських ВМС капітана 1-го рангу Олега Чубука, кораблі-учасники від України, США, Румунії та Туреччини проведуть у морі низку навчань, зокрема, з проводки за тралами, тактичного маневрування, передачі вантажів на ходу в морі, пошуку підводного човна, протиповітряної оборони, відпрацюють взаємодію з морською авіацією тощо.

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Також сьогодні відбувається розгортання підрозділів берегового компоненту, до якого залучені підрозділи України, США і Молдови. Їхніми завданнями є пошуково-рейдові дії, висадка морського та повітряного десантів, охорона важливих цивільних об’єктів інфраструктури.

Як додав Чубук, дії морського та берегового компонентів забезпечують літаки та вертольоти ВМС України, Повітряних сил України, Державної прикордонної служби України та ВМС США.

Активна фаза навчань триватиме до 11 вересня.

Як повідомляв УНІАН, темою навчання «Сі Бриз-2015», яке проходить з 31 серпня по 12 вересня, є проведення багатонаціональної операції з безпеки у кризовому районі.