В окупованій Керчі знову облили фарбою білборди з Путіним (фото)

21:20, 13 вересня 2015
Суспільство
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У Керчі в черговий раз обливають фарбою фотографії Путіна.

Путин / kerch.fm

В окупованій Росією Керчі білборд із зображенням президента РФ Володимира Путіна облили чорною фарбою.

Про це повідомляє сайт Керчь.ФМ.

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Таким чином серія нападів на зображення Путіна триває. Тиждень тому, на День міста також чорною фарбою був білборд з Путіним. А наприкінці серпня невідомі обірвали особа президента РФ, зображене на плакаті білборда на вул. Ворошилова.

Билборд с Путиным, облитый краской / kerch.fm

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