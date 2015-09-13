В окупованій Керчі знову облили фарбою білборди з Путіним (фото)

В окупованій Росією Керчі білборд із зображенням президента РФ Володимира Путіна облили чорною фарбою.

Про це повідомляє сайт Керчь.ФМ.

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Таким чином серія нападів на зображення Путіна триває. Тиждень тому, на День міста також чорною фарбою був білборд з Путіним. А наприкінці серпня невідомі обірвали особа президента РФ, зображене на плакаті білборда на вул. Ворошилова.