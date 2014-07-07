У Росії з'явиться почесне звання "місто-трудівник тилу"

Документ розміщений в електронній базі документів нижньої палати парламенту РФ. Його цитує Лента.ру.

«Напередодні 70-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні буде справедливо поряд з військовослужбовцями, які брали участь у боях в роки Великої Вітчизняної війни, увічнити пам'ять міст, населення яких зробило не менш вагомий внесок у забезпечення перемоги роботою в політичній та адміністративній сферах, в управлінні народним господарством СРСР», - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

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За словами парламентарів, виходячи з історії Великої Вітчизняної війни, присвоєння почесного звання можуть бути удостоєні Москва і Самара, а також інші міста на розсуд президента. Пропозиції про присвоєння почесного звання зможуть вносити громадяни Росії та громадські об'єднання.

У містах, які отримали таке звання, пропонується за рахунок регіональних бюджетів встановлювати стелу із зображенням герба міста і текстом відповідного указу президента РФ.