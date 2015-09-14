По Україні оголошено штормове попередження

За даними Гідрометцентру, сьогодні на Сході України очікуються сильні дощі, температура вдень від +15 до +24 С. У центральному регіоні - від +18 до +21, у південному - від +20 до +24, у західному - від +19 до +25, у північному - від +18 до +21.

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У Києві тиждень також почнеться з дощів. Стовпчики термометрів вдень досягнуть позначки від +18 до +20 С.

Крім того, синоптики оголосили штормове попередження. 14 вересня у східних областях очікується місцями сильний дощ, вночі та вранці у карпатському регіоні тумани, видимість 200-500 м.