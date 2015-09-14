Віце-президента ФФУ хочуть посадити за грати на 5 років

Про це в програмі Профутбол заявив прокурор Запорізької області Олександр Шацький.

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За його словами, прокуратора подала апеляцію на рішення суду у справі Віктора Межейка, і буде просити для його реального терміну ув`язнення через події 2014 року у Запоріжжі.

Олександр Шацький також додав, у разі якщо Апеляційний суд не задовольнить їх клопотання, то вони будуть подавати апеляцію до Касаційного суду.