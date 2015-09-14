Віце-президента ФФУ хочуть посадити за грати на 5 років

10:27, 14 вересня 2015
Суспільство
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Віце-президент Федерації футболу України (ФФУ) Віктор Межейко, який отримав умовно 5 років в`язниці за розгін Майдану в Запоріжжі, може отримати реальний термін ув`язнення.

УНИАН

Про це в програмі Профутбол заявив прокурор Запорізької області Олександр Шацький.

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За його словами, прокуратора подала апеляцію на рішення суду у справі Віктора Межейка, і буде просити для його реального терміну ув`язнення через події 2014 року у Запоріжжі.

Олександр Шацький також додав, у разі якщо Апеляційний суд не задовольнить їх клопотання, то вони будуть подавати апеляцію до Касаційного суду.

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