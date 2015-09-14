Вікіпедія визначила 10 кращих знімків природи України
15:22, 14 вересня 2015Суспільство
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Вікіпедія визначила переможців фотоконкурсу пам'яток природи України в рамках проекту "Вікі любить Землю".
Визначено 10 кращих знімків української природи / Закарпатська область, Автор Vian
Всього в цьому конкурсі представлені фотороботи з 26 різних країн.
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В рамках проекту "Вікі любить Землю" українські представники Вікіпедії назвали авторів десяти найкращих фотографій об'єктів природно-заповідного фонду України.
Серед них – дивовижні кадри Карпатського біосферного заповідника, Кінбурнської коси на Миколаївщині, річки на південному березі Криму Улу-Узень та інші пам'ятки природи.
Всі конкурсні фотороботи природних красот країни були опубліковані наофициальной сторінці фотоконкурсу.
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