Вікіпедія визначила 10 кращих знімків природи України

Всього в цьому конкурсі представлені фотороботи з 26 різних країн.

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В рамках проекту "Вікі любить Землю" українські представники Вікіпедії назвали авторів десяти найкращих фотографій об'єктів природно-заповідного фонду України.

Серед них – дивовижні кадри Карпатського біосферного заповідника, Кінбурнської коси на Миколаївщині, річки на південному березі Криму Улу-Узень та інші пам'ятки природи.

Всі конкурсні фотороботи природних красот країни були опубліковані наофициальной сторінці фотоконкурсу.