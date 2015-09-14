В Україні вперше святкують Собор Вінницьких святих

Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви, про це сьогодні сказав Предстоятель УПЦ Блаженніший митрополит Онуфрій у Спасо-Преображенському кафедральному соборі Вінниці в день святкування Собору Вінницьких святих.

"Сьогодні Церква молитовно вшановує святих вінницької землі, які прославиили цю землю, зробили її красивою, сильною та величною перед Богом. Це святитель Петро Могила, Феодосій Чернігівській, преподобні Антоній Києво-Печерський, Феодор Острозький, Феофіл Київський та інші. Вони влаштовували своє життя не по стихіях цього світу, а за Божественими законами. Людські закони, ті правила, які ми вигадуємо для свого блага на землі, закінчуються разом зі смертю, хоча можуть зараз здаватися привабливими та перспективними. Божественні закони можуть сьогодні здаватися незручними, невигідними, тяжкими, але вони ведуть до вічності", - наголосив митрополит Київський і всієї України Онуфрій.

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Блаженніший впевнений, "коли є любов, не буде ані ворожнечі, ані війни".

"Ми молимося, щоб Вінницькі святі попросили у Бога миру для нашої української землі, щоби люди навчилися терпіти один одного", - підкреслив Предстоятель УПЦ.

Як повідомлялося, 14 вересня Українська Православна Церква вперше святкує Собор Вінницьких святих.

У Вінницькій єпархії торжества триватимуть чотири дні, з 12 по 15 вересня.

12 вересня делегація грецьких священнослужителів на чолі з митрополитом Верійським і Науським Пантелеімоном привезла до Вінниці частку мощей преподобного Симеона Стовпника.

"Прибуття мощей преподобного Симеона надаватиме ще більшої урочистості святкуванню Собору Вінницьких святих, яке відзначається разом із пам’яттю Симеона Столпника", - зазначається на сайті Вінницької єпархії УПЦ.

Святкування пам’яті преподобного Симеона Стовпника та Собору Вінницьких святих завершиться 15 вересня у Свято-Троїцькому Браїлівському жіночому монастирі, де Предстоятель УПЦ митрополит Онуфрій очолить урочисте богослужіння.

*** Свято на честь Собору Вінницьких святих встановлено Священним Синодом УПЦ 1 квітня 2015 року.

У Собор входять 15 подвижників, життя і подвиг яких пов'язані з Вінниччиною: святителі Петро Могила, Амвросій (Полянський), Феодосій Чернігівський; преподобні Антоній Печерський, Феодор Острозький, Феофіл Київський; священномученики Олександр (Петровський), Інокентій (Тихонов), Порфирій (Гулевич), Іоанн Мельниченко, Олексій Воробйов і преподобномученика Іоанн (Лаба), Василь (Мазуренко), Євтихій (Качур), Геннадій (Ребеза).