Інтерес росіян до подій в Україні з початку року впав на 12% - опитування

Про це свідчать дані опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки.

Зазначається, що інтерес до подій в Україні в РФ з початку року знизився: в січні 2015 року за ситуацією в цілому слідкували 83% росіян (у тому числі 38% стежили уважно), а у вересні ця частка становила 71% (у тому числі 25% стежили за інформацією постійно).

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При цьому інтерес до стану справ у нашій країні частіше виявляють літні люди (82% від 60 років), ніж молодь (44% від 18 до 24 років).

Крім того, теперішні події в Україні помітно рідше називають громадянською війною (з 50% у січні до 36% у вересні).

"Також менше стало тих, хто вважає, що в країні терор і геноцид (з 17% до 6%, відповідно). При цьому виділилася значна частка респондентів (18%), які характеризують ситуацію як «розвал країни» і «повну дестабілізацію». Кожен шостий (17%) говорить, що в Україні зараз анархія і бандитизм", - йдеться у повідомленні.

Опитування ВЦВГД проведено 5-6 вересня 2015 року. Опитано 1600 осіб у 132 населених пунктах у 46 областях, краях і республіках Росії. Статистична похибка не перевищує 3,5%.