Росія заявила про поширення "своєї універсальної юрисдикції" на Донбас

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив голова відомства Олександр Бастрикін на нараді з питань протидії порушенням прав цивільного населення південного сходу України».

Зокрема, ігноруючи факт російського вторгнення на Донбас, Бастрикін заявив: «Ситуація, що склалася на південному сході України, говорить сама за себе, тобто, що це ні що інше, як геноцид російськомовного населення».

Бастрикін заявив, що за таких обставин Слідчий комітет «не може залишатися осторонь, оскільки ці злочини пов'язані з порушенням загальновизнаних норм і принципів міжнародного права, в тому числі Женевських конвенцій 1949 року, а також міжнародних Мінських зобов'язань, що передбачають відведення з вересня 2014 року важкого озброєння (калібром понад 100 мм) на 15 км від лінії фронту, а також заборону на застосування всіх видів зброї й ведення наступальних дій, тобто носять характер воєнних злочинів проти миру та безпеки людства (після підписання так званого Мінська-1 19 вересня 2014 року російська армія й бойовики з числа громадян РФ провели кілька наступальних операцій, що призвело до масових вбивств громадян України – УНІАН)».

«Слідством спільно з представниками інших підрозділів центрального апарату детально опрацьовано питання юрисдикції Російської Федерації щодо розслідування цих діянь. Встановлено, що норми міжнародного гуманітарного права дають усі підстави Росії для здійснення своєї універсальної юрисдикції при розслідуванні такої категорії справ», - заявив Бастрикін.

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За його словами, «порушення кримінальних справ про геноцид, а також кримінальне переслідування осіб із числа вищого політичного й військового керівництва України з боку Слідчого комітету Російської Федерації є законним і обгрунтованим як з точки зору російського законодавства (ч. 3 ст. 12 КК РФ), так і з точки зору норм міжнародного права».

Бастрикін стверджує, що «злочини підтверджуються сукупністю зібраних у кримінальній справі доказів: показань свідків і потерпілих із числа осіб, які проживали на території Донецької та Луганської областей і вимушено залишили територію України; протоколами огляду трупів; висновками судових експертиз; іншими доказами, наявними в матеріалах кримінальної справи, а також результатами оперативно-розшукової діяльності (світове співтовариство має численні докази російського вторгнення, проте РФ ігнорує ці дані – УНІАН)».

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі. Росія постачає терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння й направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

12 лютого 2015 року в Мінську було підписано угоди про врегулювання ситуації в Луганській та Донецькій областях, зокрема, документами передбачено припинення вогню з 00.00 15 лютого, відведення всіх важких озброєнь, обмін полоненими.

Однак бойовики порушують усі домовленості.