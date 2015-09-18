В Україні сьогодні буде по-літньому спекотно

Про це повідомляє Гідрометцентр. У повідомленні йдеться, що температура вдень буде коливатися в межах від +25 до +32.

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У східних областях очікується температура від +25 до +28, у західних - від +30 до +33, у центральних - від +25 до +29, у південний - від +25 до +29, у північних - від +26 до +29.

У Києві буде без опадів, температура вночі від +14 до +16, вдень від +26 до +28.