В Україні сьогодні буде по-літньому спекотно
08:57, 18 вересня 2015Суспільство
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Сьогодні, 18 вересня, по всій території України буде без опадів, стопчики термометрів піднімуться максимум до +33 С.
У києві без опадів / flickr.com/photos/little_krawler
Про це повідомляє Гідрометцентр. У повідомленні йдеться, що температура вдень буде коливатися в межах від +25 до +32.
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У східних областях очікується температура від +25 до +28, у західних - від +30 до +33, у центральних - від +25 до +29, у південний - від +25 до +29, у північних - від +26 до +29.
У Києві буде без опадів, температура вночі від +14 до +16, вдень від +26 до +28.
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