Одеську міліцію очолив підполковник з Луганська

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеського міського управління міліції, сьогодні

Начальник регіонального главку МВС генерал-майор Георгій Лорткіпанідзе представив нового керівника особовому складу.

«Лорткіпанідзе закликав нового керівника сумлінно нести службу, бути уважним до заяв і звернень громадян та активно боротися з корупцією», - наголосили у прес-службі.

Згідно з повідомленням прес-служби, Івушкін народився 9 серпня 1981 р. в Луганську. Закінчив Луганський державний педагогічний університет та Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Дідоренка. Служить в органах внутрішніх справ з 2003 року. Почав кар'єру на посаді оперуповноваженого групи по боротьбі зі злочинними проявами, пов'язаними з викраденням та угонами транспортних засобів та крадіжками з квартир громадян оперативно-пошукового відділення при управлінні карного розшуку Управління МВС України в Луганській області.

З серпня 2014 р. - начальник сектору розкриття злочинів, скоєних іноземцями та відносно них, відділу карного розшуку Одеського міськуправління ГУ МВС України в Одеській області. З грудня 2014 р. - заступник начальника відділу карного розшуку міліції Одеси, з липня 2015 р. - начальник Малиновського райвідділу міліції Одеси.

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Як повідомляв УНІАН, 27 серпня, начальник Одеського міського управління міліції Олег Макуха був затриманий при отриманні хабара в 20 тис. дол. Під час обшуку в його кабінеті правоохоронці виявили велику кількість штандартів МВС Росії. 1 вересня Макуха був звільнений з органів внутрішніх справ.

Довідка УНІАН. Дмитро Івушкін є сином генерал-лейтенанта Юрія Івушкіна, який очолював, зокрема, управління МВС в Херсонській та Одеській областях. У 2005 році звільнився в запас. В даний час є депутатом Одеської обласної ради (обирався від Партії регіонів).