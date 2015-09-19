Захист комбата "Слобожанщини", якого підозрюють у підготовці замаху на Авакова, подав апеляцію

Про це кореспондентові УНІАН повідомила дружина комбата, міліціонер батальйону "Харків-1" Інна Янголенко.

За її словами, апеляція, яку подали вчора, 18 вересня, має бути розглянута протягом найближчих трьох-чотирьох днів. Вона наголосила, що комбата готові взяти на поруки народний депутат від БПП "Солідарність" Дмитро Лубинець і нардеп від "Народного фронту" Тетяна Чорновол.

Як зауважила Янголенко, слідство визнало, що вся вилучена за місцем мешкання комбата та місцем мешкання його брата, командира батальйону "Харків-1" Сергія Янголенка, зброя зареєстрована.

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"Вони за вилученою зброєю в брата та за двома гранатами зняли підозри", - сказала жінка.

Вона наголосила, що комбат "Слобожанщини" на сьогодні офіційно підозрюється тільки в підготовці замаху на командира міліцейської роти "Східний корпус" Олега Ширяєва.

Янголенко підкреслила, що офіційних обвинувачень у підготовці замаху на Авакова, командира полку "Азов", нардепа "Андрія Білецького та бізнесмена Всеволода Кожем'яку не висувалося.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня СБУ затримала командира спецбатальйону міліції "Слобожанщина" Янголенка за підозрою в підготовці замаху на главу МВС Авакова.

Йшлося про те, що готувався замах також на народного депутата Андрія Білецького, радника глави МВС Всеволода Кожум'яку і командира роти патрульної служби міліції особливого призначення "Східний корпус" Олега Ширяєва.

13 вересня Янголенка заарештували на 60 днів.