Суд залишив комбата "Слобожанщини" під арештом на 60 днів
Суд обрав комбатові спецбатальйону міліції «Слобожанщина» Андрію Янголенку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном 60 днів.
Про це повідомляють Новини Донбасу.
Зокрема, суддя Краматорського міського суду Андрій Лутай обрав запобіжний захід для Андрія Янголенка у вигляді утримання під вартою 60 днів в Артемівському СІЗО.
Сторона захисту заявила, що готує апеляцію.
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Як повідомляв УНІАН, 11 вересня прес-секретар СБУ заявила, що Служба безпеки спільно з Головною військовою прокуратурою запобігли вбивству міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і здійснення низки інших замовних вбивств у Києві та Харкові.
У результаті спецоперації правоохоронці викрили злочинну групу, яка готувала вбивства високопоставлених чиновників міліції, народного депутата, волонтерів та бізнесменів.
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Також у Харкові затримали одного з організаторів угруповання – керівника батальйону «Слобожанщина».
12 вересня, в СБУ повідомили про проведення обшуків у членів злочинного угруповання, яка готувала вбивство міністра внутрішніх справ та ряд інших замовних вбивств у Києві та Харкові.
У зловмисників вилучено великий арсенал зброї, а також 2,5 тис. євро, 370 швейцарських франків і наркотики.