У "Слобожанщині" стверджують, що під час обшуку в розташуванні батальйону нелегальну зброю не виявлено

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив заступник командира батальйону міліції «Слобожанщина» Олексій Запорожець.

«У батальйоні нічого не знайшли взагалі. Знайшли вони три гранати навчальних, знайшли 30 патронів навчальних, але вони цього не забирали. Вилучили якусь документацію. Те, що хотіли вони знайти, вони не знайшли», - сказав він.

Говорячи про оприлюднені СБУ фотографії із зображенням арсеналу зброї, який начебто належить особам, що планували замахи на життя глави МВС Арсена Авакова та інших, Запорожець сказав: «Це не в батальйоні. У батальйоні та в приміщенні комбата вони нічого не знайшли».

Він також звернув увагу на те, що обшук у розташуванні батальйону проводився з певними процесуальними порушеннями.

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«Всі резонансні, серйозні обшуки мають проходити з відеозйомкою. Якщо немає відеозйомки - це викликає підозри. Якщо їм нема чого приховувати, чому вони не знімали все, якщо вони були впевнені, що там купа зброї є. Слідчий працював без печаток», - сказав Запорожець.

«Незаконної зброї вони не знайшли. Знайшли тільки зброю, яка закріплена за співробітниками міліції», - наголоси він.

Також Запорожець додав, що, крім комбата «Слобожанщини» Андрія Янголенка, більше нікого з батальйону не затримували.

Запорожець зазначив, що бійці «Слобожанщини» продовжують нести службу, однак батальйон збирається звернутися до керівництва силових структур із проханням роз’яснити ситуацію.

«Ніхто не буде озброюватися, висуватися на Київ. Всі адекватні люди, все буде в рамках чинного законодавства. Рапортом звернемося, попросимо пояснити, чому та як», - зазначив він.

На думку Запорожця, затримання комбата «Слобожанщини» Андрія Янголенка спрямований на його дискредитацію.

«Я думаю, батальйон не будуть намагатися розформувати. Я думаю, це суто проти командира», - сказав він.

У свою чергу дружина затриманого командира Янголенка відкидає звинувачення у співробітництві свого чоловіка з російськими спецслужбами, про що заявив командир міліцейської роти «Східний корпус» Олег Ширяєв.

«Це маячня повна, архінея. Ніколи в житті ні з ким мій чоловік не співробітничав. Ніколи в житті з російськими спецслужбами якимись у нас зв’язку не було. Ні з українськими, ні з ким у змову не входили. Ніколи в житті цього не було», - підкреслила вона.

Дружина комбата зазначила, що між Ширяєвим та Янголенком міг бути конфлікт через те, що 40 бійців «Слобожанщини» разом із майном батальйону перейшли до роти «Східний корпус», якою керує Ширяєв.

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«40 осіб переходять у «Східний корпус» до Олега Ширяєва. Жоден обхідний лист не був підписаний взагалі ніким. Тобто, ані Андрій Олександрович, ані матвідповідальний не підписав, і вся компанія з 40 осіб переходить до Олега Ширяєва з нашим майном, яке записане на батальйон «Слобожанщина». До сих пір воно там, а нас тягають по перевіркам через те, що ми начебто розтранжирили майно фонду «Мир і порядок», яке вони дали у благодійну допомогу», - сказала вона.

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При цьому, за словами жінки, її чоловік зустрічався з Ширяєвим тільки одного разу.

«Андрій Янголенко і Олег Ширяєв ніколи в житті не перетиналися між собою. Один раз, коли представляли Олега Ширяєва в Києві, вони познайомитися та привіталися. На цьому всі розмови закінчилися», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня речник СБУ заявила, що Служба безпеки спільно з Головною військовою прокуратурою запобігли вбивству міністра внутрішніх справ Авакова та скоєнню ряду інших замовних вбивств у Києві та Харкові.

Унаслідок спецоперації правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке готувало вбивства високопосадовців міліції, народного депутата, волонтерів і бізнесменів.

Також 11 вересня у Харкові було затримано одного з організаторів угруповання – керівника батальйону «Слобожанщина» Янголенка.

Сьогодні, 12 вересня, в СБУ повідомили про проведення обшуків у членів злочинного угруповання, що готувало вбивство міністра внутрішніх справ та низку інших замовних вбивств у Києві та Харкові.

У зловмисників вилучено великий арсенал зброї, а також 2,5 тис. євро, 370 швейцарських франків та наркотики.