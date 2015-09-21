У Львівській області на шахті "Степова" загинув гірник
08:50, 21 вересня 2015Суспільство
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На шахті «Степова» (Сокальський район) ДП «Львіввугілля» 20 вересня загинув гірник.
REUTERS
Як повідомляє “Сокаль Info”, за попередньою інформацією, шахтар їхав на електровозі, зіткнувся із брусами. Внаслідок чого гірник зазнав несумісних з життям травм шиї. Загиблому було 20 років.
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Причини події наразі з’ясовують. Проводиться дослідча перевірка.
Це уже друга смерть на шахті за останні два місяці – 14 серпня на шахті «Степова» загинув 27-річний гірник.
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