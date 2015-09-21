У Сєвєродонецьку відзначили День фізкультури і спорту

20:39, 21 вересня 2015
Суспільство
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Навіть у нинішній складній військово-політичній обстановці спортивні школи не перестають працювати.

В Северодонецке отпраздновали День физкультуры и спорта / 06452.com.ua

У Льодовому Палаці на святкування Дня фізкультури і спорту зібралася спортивна еліта Сєвєродонецька, передає 06452.com.ua.

Привітав спортсменів мер міста Валентин Казаков. Він зазначив, що в місті створені умови для безкоштовних занять вісімнадцятьма видами спорту. Навіть у нинішній складній військово-політичній обстановці спортивні школи не перестають працювати. Виконком багато уваги приділяє розвитку спортивної бази. У КДЮСШ №2 відремонтовано опалення, освітлена вулиця Сметаніна, щоб ввечері на заняття в секції було ходити безпечно. Ремонтуються спортивні зали. У цьому році зроблено ремонт тенісних кортів. Чекають великі роботи по відновленню стадіону «Хімік».

Керівник молодіжного відділу виконкому Юрій Кузьменко сказав, що і в наш непростий час міські спортсмени радують городян своїми досягненнями. Хороших результатів досягли міські гімнасти, майстри єдиноборств, регулярно перемагає суперників волейбольна команда «Сєвєродончанка».

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